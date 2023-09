Nacional y América siguen acechando al líder: así va la tabla de posiciones tras la fecha 12

El partido en Bogotá entre La Equidad y Deportivo Cali marcó el cierre de la fecha 12 de la Liga Betplay; donde Águilas Doradas conserva no solamente el liderato, sino además el invicto que lleva en el torneo, mientras que América es su único escolta en la tabla de posiciones.

Los del Nido batallaron más de la cuenta para rescatar un empate en su visita a Atlético Huila, lo que les permite seguir como los únicos líderes del torneo. Por otra parte, los escarlatas deleitaron a sus hinchas goleando como local a Boyacá Chicó para ratificar su buen presente en el campeonato.

Por debajo de ellos, se encuentran Atlético Nacional e Independiente Medellín. Ambos sumaron un empate ante rivales de la talla de Junior y Millonarios. De esta manera, siguen en la lucha por el liderato en aras de clasificarse al grupo de los ocho de la Liga Betplay.

Vea también: De la Pava fue directo y reveló el motivo por el que Teófilo fue suplente con el Cali

A pesar de que no ganaron en esta fecha, Santa Fe y Junior se mantienen en esta parte de la tabla, donde otros equipos como Millonarios u Once Caldas se mantienen a la expectativa por ingresar.

Este miércoles, comienza la fecha 13 con los partidos Boyacá Chicó vs Junior, Águilas Doradas vs América y Nacional vs Santa Fe.

Le puede interesar: Cali se mantiene y Unión se hunde: tabla del descenso tras la fecha 12 de la Liga Betplay

Liga Betplay II 2023: así va la tabla de posiciones en la fecha 12

1. Águilas Doradas, 23

2. América de Cali, 22

3. Atlético Nacional, 21

4. Independiente Medellín, 21

5. Independiente Santa Fe, 19

6. Alianza Petrolera, 18

7. Junior, 17

8. Atlético Huila, 16

9. Atlético Bucaramanga, 16

10. Millonarios, 16

11. Once Caldas, 15

12. Unión Magdalena, 15

13. Deportivo Pasto, 14

14. Deportivo Cali, 13

15. Deportes Tolima, 13

16. Deportivo Pereira, 12

17. La Equidad, 11

18. Boyacá Chicó, 11

19. Envigado, 8

19. Jaguares, 8

Otras noticias

Así vivimos la Maratón de Medellín 2023