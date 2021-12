Nacional y un hombre para reforzar el mediocampo pensando en la Libertadores

Atlético Nacional continúa trabajando de cara a lo que será el próximo año en la Copa Libertadores. El equipo antioqueño necesita pasar la página de la eliminación en los cuadrangulares, por eso analiza los posibles refuerzos para la campaña 2022.

Al respecto, se conoció el posible retorno del mediocampista Yéiler Góez, quien con 22 años es uno de los futbolistas que ha tenido un buen rendimiento en el Colón de Argentina.

Góez, de 22 años, ya estuvo en el conjunto antioqueño entre la temporada 2018 y 2020, donde no contó con la continuidad necesaria. Si se llega a dar su regreso, él esperaría poder tener minutos para destacarse.

Nacional analizará todas las opciones que existen para fortalecer cada una de las líneas de la escuadra. Borrón y cuenta nueva es lo que espera la dirigencia del 'rey de Copas para la temporada siguiente.

Respecto al futuro de Alejandro Restrepo, todavía el 'verde' no toma una decisión exacta si el estratega continuará o no. Se quiere respetar el proceso, pero el deseo es evitar que no se cumplan los objetivos.