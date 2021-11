“No creía en la clasificación”: increíble reacción de Tulio por clasificación de América

La clasificación de América de Cali se dio de manera agónica, pues el conjunto caleño debía vencer al Deportivo Pereira y esperar que Envigado, Jaguares o Atlético Bucaramanga no ganaran sus respectivos encuentros. Aunque parecía algo ‘imposible’, los resultados se le dieron al conjunto americano y tras vencer 1-5 al cuadro matecaña obtuvo su tiquete a los cuadrangulares finales.

Ante este resultado, el dueño ‘escarlata’, Tulio Gómez concedió una entrevista donde calificó como “increíble” la clasificación.

“La verdad, yo no creía que íbamos a clasificar con tanto partido que resultado que jugaba en contra. Y me di cuenta que clasificamos porque un hincha que cantó el gol del Huila, ahí me dije ‘¿esto qué es?’”, fueron las primeras palabras de Tulio Gómez.

Asimismo, el máximo accionista americano dijo en Zona Libre de Humo que “Dios es hincha del América, es increíble. La verdad que el regreso a casa va a ser placentero porque hemos sufrido mucho. Yo pensé que cuando perdimos contra Equidad ya quedábamos eliminados. Los hinchas de América estamos condenados a sufrir”, sentenció Gómez.

Hay que recordar que América quedó en el grupo B donde enfrentará en la primera fecha en condición de local a Millonarios. Asimismo, jugará ante Alianza Petrolera y Deportes Tolima que también buscarán un cupo a la gran final del FPC.