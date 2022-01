"No es segura la continuidad de Osorio": confusa situación del DT en América

América de Cali está saliendo del bache en el que se encuentra tras haber dado positivos para Covid-19 a algunos miembros de la plantilla ‘escarlata’. Aunque mucho se ha dicho sobre la continuidad de Juan Carlos Osorio, el periodista de RCN Radio, Francisco Vélez manifestó que su estadía en el banquillo técnico se encuentra en “veremos”.

En el programa ESPN F90, Vélez afirmó que hay ciertos motivos para que la permanencia de Osorio en América se encuentre en el limbo. En primer lugar, el periodista dijo que “lo que le traen no es lo que él quiere”, pues lo que Osorio pidió “no se pudo” finiquitar.

Asimismo, Francisco Vélez agregó que el timonel americano tiene la siguiente disyuntiva: “Me quedo con lo que hay porque quiero triunfar en América o no me arriesgo porque tengo muchas cosas en contra y más bien doy un paso al costado”.

Por otra parte, el periodista reveló una charla que tuvo con Juan Carlos Osorio, quien le aceptó los errores cometidos, pero al mismo tiempo, le confesó que “necesito más para cumplir mis objetivos”, los cuales, entre otros, está salir campeón con el cuadro americano.

Hay que decir que el director técnico dio positivo en los días recientes, y por ende se espera que se recupere al 100% para ponerse nuevamente al frente del equipo y empezar a preparar lo que será el debut de América en la Liga Beptlay.