"No está bien chiflar a los nuestros": Higuita, molesto por reacción de los hinchas de Nacional

El compromiso entre Atlético Nacional y Millonarios se vio empañado tras las agresiones de los hinchas finalizado el encuentro que ganó el conjunto ‘embajador’ con autoridad en el estadio Atanasio Girardot.

El cuadro ‘verdolaga’ no tuvo una buena tarde y perdió el invicto en casa, por lo que los hinchas del club no tomaron de gran forma la derrota y se despacharon no solamente con Aldair Quintana, quien fue ‘responsable’ en una de las anotaciones, sino con la mayoría del plantel.

Ante esto, el referente del ‘Rey de Copas’, René Higuita salió a dar un parte de tranquilidad, pues indicó que inicia una fase decisiva para Nacional: “Entiendo la frustración, por lo que representa un partido como el de hoy, pero no está bien chiflar a los nuestros y llenarlos de desconfianza, justo cuando empezamos una etapa decisiva”, fueron las palabras de René en su red social.

Asimismo, les dejó un consejo a los millones de seguidores ante el resultado en contra: “ La hinchada y el equipo debe ser uno solo”

Hay que recordar que Nacional debutará en los cuadrangulares ante Junior de Barranquilla en condición de local.