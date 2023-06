“No estaba para complacer a nadie”: Guimaraes le respondió a Tulio y habló de 'dictadura' en América

América de Cali dio por terminado el ciclo Alexandre Guimaraes como técnico. El onceno rojo anunció la marcha del entrenador costarricense. El DT concluyó su segunda etapa al mando del cuadro rojo y en sus declaraciones posteriores respondió los motivos de su marcha.

Tras de un semestre lleno de dudas, finalmente lo que era un secreto a voces, se hizo oficial. El club confirmó la marcha del técnico luego su arribo en abril de 2022 como sustituto de Juan Carlos Osorio.

Una de las voces que hizo referencia a la decisión fue Tulio Gómez. Según confirmó el empresario, Guimaraes no siguió el modelo del club en cuanto a la gestión de los canteranos y los partidos contra Millonarios y Chicó lo terminaron condenando.

Después de las palabras del accionista escarlata, el propio entrenador hizo referencia a lo sucedido. Para Guimaraes las decisiones deportivas no podían tomarse en sectores ajenos a la parte técnica.

“Insisto, yo tenía una comunicación fluidísima, fluidísima, con el presidente del equipo y los asesores de la secretaría técnica. Y ahí se podía hablar de fútbol. Ahí yo explicaba mis decisiones, y si estas no fueron del agrado del dueño, no puedo hacer nada", dijo el ex técnico americano.

Guimaraes hizo referencia a la importancia de la autonomía para decidir: 2Yo no estaba para complacer a nadie. Yo estaba para poner a los jugadores que como entrenador, como líder, creía que son los que se han ganado el derecho para arrancar los partidos. Eso lo tenía muy claro”.

Para sintetizar el tema, Guimaraes habló sobre una reflexión sobre el tema: "Te voy a contar esta historia. En los años 70, cuando se instauró la dictadura militar en Brasil, estaba de entrenador de la selección João Saldanha, y el presidente del país tenía sus debilidades por ciertos jugadores, como cualquier aficionado al fútbol. Una vez, el presidente públicamente le dijo al entrenador que tenía que convocar a fulano, zutano y mengano, y la respuesta del técnico fue: “yo no le digo al presidente a quién debe nombrar de ministro o embajador. Él a lo suyo y yo a lo mío” afirmó el DT en diálogo con 'El País' de Cali

Por ahora, no se sabe qué sucederá con el cargo de técnico en América. Hay varios candidatos, pero Tulio Gómez anunció que se definirá antes de fin de mes.