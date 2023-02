"No estoy acá solo para ganar títulos": Autori pone los puntos claros sobre su proyecto en Nacional

Atlético Nacional sigue sin sumar de a tres en las últimas fechas que se han jugado de la Liga Betplay. El conjunto verdolaga empató con Bucaramanga y ha sumado 6 puntos en cinco encuentros disputados.

Tras varios partidos del campeonato colombiano, el cuadro paisa empieza a generar dudas sobre lo que puede demostrar en el torneo. Los verdes tenían el partido ante el conjunto santandereano en el bolsillo. Sin embargo, un tanto de Gonzalo Lencina puso todo en tablas.

Luego de finalizar el partido, el entrenador del equipo verde habló sobre el nivel demostrado por sus dirigidos. Paulo César Autori manifestó que Nacional busca la posibilidad de recalar su proyecto en los jugadores jóvenes. El brasilero también manifestó cuál es la idea del club con los futbolistas que emergen.

La importancia de los jóvenes y el recambio

“Mis primeras palabras para los jugadores en el camerino fueron de congratulaciones y ‘Gracias por jugar así, con alegría’. Para los hinchas fue un buen partido y yo estoy muy contento con los chicos”.

El proyecto deportivo del club

“Estamos buscando y generando oportunidades para todos. Esto para mí es muy importante, porque cada vez más me queda claro qué tenemos que hacer. Mi trabajo es este y yo no le voy a cerrar un espacio a los jóvenes de Nacional. No estoy acá solo para ganar títulos: eso para mí es muy corto y yo tengo que dejar un legado con el desarrollo de los jóvenes”.

Por ahora, el conjunto verdolaga se alista para su próximo compromiso de liga. El cuadro paisa se medirá ante Atlético Huila por la fecha 6 de la Liga Betplay