"No estoy muriendo de hambre": Osorio niega 'cajón' a Cruz Real en el América

América de Cali está muy cerca de concretar a Juan Carlos Osorio como su nuevo entrenador tras la salida de Juan Cruz Real. El técnico risaraldense ha mantenido varios contactos con la directiva para su arribo al club vallecaucano que se daría el próximo lunes.

Juan Carlos Osorio ha reaparecido en medios de comunicación y este viernes habló en ‘Zona Libre de Humo’ sobre cómo se dará su llegada al ‘escarlata’ y negó que él le haya hecho “cajón” a Juan Cruz Real como afirmaron algunos periodistas en las últimas horas.

“No me estoy muriendo de hambre, no le estoy quitando el puesto a nadie, respeto a mis colegas y solo cuando anunciaron la salida de Juan Cruz hable del proyecto... Los directivos de América de Cali me buscaron, yo no me he ofrecido ni los he buscado, pero me encanta la idea de estar en el banco rojo", señaló Osorio en primera medida.

Sobre el partido de América este sábado contra Millonarios, dijo: “Quiero que le vaya bien a Jersson González y si es el hombre que debe quedarse también es maravilloso por los técnicos colombianos”.

“Al América de Cali lo he estudiado como también lo he hecho con un equipo grande que quiere contar con mis servicios en Brasil y Argentina”, agregó Osorio.

Cabe señalar que Jersson González no puede dirigir Copa Libertadores el jueves contra La Guaira de Venezuela porque no tiene licencia pro e Conmebol, por lo que la llegada de Juan Carlos Osorio se daría el lunes para dirigir este compromiso y el resto de la fase de grupos del certamen continental.