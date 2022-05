"No ha sido fácil": Aldair Quintana dejó en veremos si seguirá en Nacional

Atlético Nacional se encuentra en la disputa por el paso a la final de la primera Liga Betplay 2022. El conjunto verdolaga ha tenido una buena temporada y en medio de su participación en el torneo, algunos de sus jugadores no la han pasado del todo bien.

Uno de los futbolistas con una participación complicada en la temporada ha sido Aldair Quintana. El arquero del conjunto paisa empezó el año con la confianza de la titular.

Sin embargo, tras un par de errores y cuestionamientos de la hinchada se fue quedando fuera del once inicial.

El guardameta habló sobre lo vivido en el cuadro paisa: "Ha sido un semestre particular en lo personal, no ha sido fácil lo que ha pasado y lo que se ha venido arrastrando. En el momento es difícil asimilarlo, pero en un futuro me va a dejar un aprendizaje", dijo Quintana, en rueda de prensa.

Sobre su continuidad, señaló: “Por ahora, lo importante es estar acá en Nacional y enfocarnos en lo que van a ser estas finales. Más adelante miraremos".

Finalmente, Aldair resaltó la actuación de Mier: "Lo de Kevin me tiene muy contento por su nivel, es un arquero que se prepara bien y supo esperar su oportunidad“.

Quintana resaltó que ha sido un proceso difícil por todo lo vivido en Nacional. Aunque no lo mencionó oficialmente, varias voces al rededor del entorno del cuadro paisa apuntan a que podría marcharse al terminara el campeonato.

¿Cuándo vuelve a jugar Nacional por los cuadrangulares de la Ligas Betplay?

El equipo paisa se enfrentará a Millonarios el próximo 31 de mayo desde las 08:00 P.M. Verdes y embajadores jugarán por la segunda jornada del Grupo A en la búsqueda de llegar al liderato de la tabla de posiciones.