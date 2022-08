"No hablo de los que no están": Candelo evadió a Teo pero asumió tras ser goleado ante Envigado

Deportivo Cali firmó una nueva derrota por la Liga Betplay, pues este martes 2 de agosto cayó como local frente a Envigado (3-0) y continúa en la última casilla, tanto del segundo semestre como de la reclasificación.

Y es que los dirigidos por Mayer Candelo no muestran mejoría en su andar, y con pocos argumentos futbolísticos, amenazan con ser el peor equipo del año, lo cual podría tener serias repercusiones en temporadas futuras, teniendo en cuenta la tabla del descenso.

Deportivo Cali: Declaraciones de Mayer Candelo tras la derrota contra Envigado

Por ende, luego del compromiso que tuvo lugar en el estadio Palmaseca, Candelo atendió a medios de comunicación, y afirmó de entrada: "Yo soy el responsable, por eso vine solo y aquí no hay excusas", teniendo en cuenta que ningún futbolista asistió a la rueda de prensa.

Asimismo, y en vista del supuesto disgusto con Teófilo Gutiérrez, quien no fue convocado para el duelo en mención, afirmó: "Yo no puedo hablar de los que no están, son 18 jugadores y la culpa del desorden es mía".

Lo anterior, Candelo lo afirmó dado que -desde su perspectiva- los jugadores "no me han entendido el mensaje o no han captado mi idea", asintiendo con algo de frustración.

Entre tanto, el entrenador de Deportivo Cali manifestó que existe la posibilidad de que nuevos futbolistas arriben al equipo en el mercado de jugadores libres, pero son decisiones que deben tomarse con mucha calma.

Cuándo vuelve a jugar Deportivo Cali por Liga Betplay

Por la sexta jornada liguera, el conjunto 'Verdiblanco' estará enfrentando a Millonarios en El Campín el próximo sábado 6 de agosto a partir de las 8:15 p. m. (hora de Colombia).