No hubo acuerdo: otro delantero que se va de Millonarios

Millonarios no anuncia a los jugadores que llegarán a reforzar al equipo de Alberto Gamero para la temporada 2022. Los hinchas del elenco ‘embajador’ están a la espera de los nuevos jugadores, pues hasta el momento se ha conocido que son cuatro los futbolistas que abandonaron a Millonarios para este semestre.

No obstante, en las redes sociales ha comenzado a circular que el otro delantero que se va del equipo bogotano es Ricardo ‘El Caballo’ Márquez, pues al parecer los directivos de Millonarios y Unión Magdalena no han podido llegar a un acuerdo.

El periodista Mario Ladino en sus redes sociales ha indicado que “Ricardo ‘El Caballo’ Márquez no regresará a Millonarios. Me lo confirma el mismo presidente del Unión Magdalena, Eduardo Dávila”, por lo cual, tendrán que reemplazarlo no solamente a él, sino al ex Millonarios, Fernando Uribe que pasó a defender los colores del Junior de Barranquilla.

Hay que decir que el nombre del posible delantero que llegaría a Millonarios sería Diego Herazo, pues en las últimas horas suena con fuerza que las partes interesadas habrían llegado a un acuerdo para que sea el atacante del equipo de Alberto Gamero.

Por otra parte, además de Uribe, las otras salidas de los ‘embajadores’ han sido Harrison Mojica, Felipe Banguero y Daniel Giraldo, por lo que los hinchas de Millonarios han pedido a sus reemplazos, pues jugarán la segunda fase de la Copa Libertadores ante Fluminense de Brasil.