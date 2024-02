"No juzgo a un jugador": técnico de Santa Fe tras derrota ante Pereira

Independiente Santa Fe registró su tercera derrota en la Liga BetPlay - I de 2024 al caer en la noche del sábado 17 de febrero en su visita a Deportivo Pereira en partido de la séptima fecha del certamen.

El conjunto 'cardenal', a pesar de hacer una aceptable actuación, fue superado por el 'matecaa' luego de un error individual del defensa central Marcelo Ortiz, quien agredió sin balón al mediocampista Yesus Cabrera.

Ante lo sucedido, el juez central fue advertido por el VAR para revisar la acción y terminar sancionando tiro penal. El mismo Cabrera se encargó de ejecutar y convertir la infracción.

Sobre lo hecho por Ortiz, el director técnico Pablo Peirano asumió la responsabilidad y evitó hablar de errores individuales.

"Cuando pasan estas cosas el responsable es el entrenador. No voy a hacer un juicio a un jugador por una acción. estoy muy por encima de esos detalles. Hay aciertos y detalles que lo hacen a uno aprender y avanzar. Era un partido de una pelota. El responsable es el entrenador, Santa Fe pierde 1-o y más de lo que pasó en esa acción puntual hay que corregir para que no pase de nuevo. No juzgo a un futbolista por una acción, hay mucho más detrás en un futbolista, fui futbolista y sé o que siente en este momento", afirmó.

Sobre el resultado final del partido, el entrenador de Santa Fe aceptó terminar con "bronca" por lo hecho por sus dirigidos en el terreno de juego.

"Analizo el resultado y hay una bronca enorme por el desarrollo del partido. Santa Fe se presentó muy bien de inicio a fin. Tuvo opciones clara para irse en ventaja en un partido muy disputado y físico", dijo

Finalmente, a Peirano se le consultó por el juvenil Darwin Cortés, quien no volvió a presentarse en los entrenamientos.

"Sobre Darwin Cortes no tengo información. Un día vino y después no vino más", puntualizó.