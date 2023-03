"No me crean tan pendejo"; Carlos Antonio compara a Pinto con el 'Bolillo': "es más moderno"

Carlos Antonio Vélez no se puso con rodeos y se refirió a Hernán Darío Gómez, técnico del Junior de Barranquilla, quien fue entrevistado en el programa Planeta Fútbol de Antena 2. El director de dicho espacio radial no quiso intervenir en el diálogo y en Palabras Mayores explicó las razones.

“Ustedes saben que yo no me voy por las ramas y me gusta agarrar el toro por los cuernos. Esta mañana no quise, ex profeso, participar en la entrevista que hicieron mis compañeros con el profesor Hernán Darío Gómez. La razón, estamos en las antípodas. Y la verdad, no quiero ofenderlo. Le aprecio y le respeto, pero no puedo aceptar que él menosprecie a quienes han estudiado y se han preparado para enfrentar los retos de la modernidad, porque es que el mundo cambió”.

En su columna de Palabras Mayores, cuestionó al ‘Bolillo’ por su visión actual del fútbol y la manera como se ha venido preparando en el último tiempo.

“Decir que no hay fútbol moderno y que solo es una forma de hablar, de hablar bien y de terminología, no solo es peyorativo e injusto, sino que demuestra unas limitaciones de conocimiento serias. No aceptar la realidad es propio de mentes retrógradas y anquilosadas. Hay metodologías de entrenamiento nuevas, hay teorías de juegos varias, hay maneras de jugar diversas, hay tecnología, hay data, hay fisiología adaptada al juego, hay una preparación física diferente en razón a que no se puede preparar igual a un atleta que a un futbolista.

“Hay muchas otras cosas ajustadas a las épocas y no se pueden desconocer. Si alguien lo quiere hacer, pues simplemente es su responsabilidad, si alguien no quiere modernizarse y actualizarse, o no puede o no le interesa, no es culpa de quienes sí nos interesamos por los cambios. Ese es su problema, pero de todas maneras, igual debe respetar los pensamientos, creencias, criterios y esfuerzos ajenos.

“Nosotros no tenemos la culpa de que haya gente que no lo quiera hacer, ese es su problema. No es nuestro y uno no puede aceptar que entonces si alguien no lo quiere hacer, entonces desmerezca o rebaje lo que es cierto, porque es cierto que esto ha cambiado con unas bases.

“Claro que todo esto ha evolucionado y decir que no ha evolucionado, por Dios. Y peyorativamente decir que lo único que ha cambiado es el idioma y la transmisión de lo que está pasando en la cancha, por favor. No me crean tan pendejo. No lo acepto, no es susceptible algo tan serio para llevarlo a un rifirrafe en una entrevista cuando una de las partes no quiere aceptar una realidad y Hernán Darío (Gómez) no la quiere aceptar.

“Sí, de pronto le molesta que le digan que está desactualizado, pero y qué hacemos si se desactualiza, Hernán, ¿qué hacemos? En fin, por eso no quise participar.

Posteriormente, Carlos Antonio Vélez se refirió a una entrevista en la que ‘Bolillo’ Gómez salió adelante de las críticas y puso de relieve su nombramiento en el Junior, así como el de Jorge Luis Pinto en el Cali y el de Pedro Sarmiento en Once Caldas.

“No estoy de acuerdo, me parece que se han quedado en el tiempo y que ofenden cuando dicen que esto es solamente un tema de terminología, no aceptando que hay un cambio real en el tema del fútbol. Él dijo en Win que si ellos eran tan desactualizados porque los traían, que mire que el técnico del Cali, el técnico del Once Caldas y el técnico de Junior... pues yo le quiero decir que ni el técnico del Cali ha ganado, ni el técnico del Once Caldas ha ganado, ni él tampoco ha ganado.

“Ahí están sumidos en la miseria del descenso y yo sé que no es un problema de ellos. Lo del Cali no es un problema de pinto, lo de Junior no es un problema de Gómez y lo de Once Caldas no es un problema de Sarmiento. Pero como dice Gómez, que los llamaron para resolver el problema, pues simplemente les digo, no lo han resuelto. Espero que lo resuelvan, pero yo sí creo que hay cosas que cambiar, aunque también debo decir que Pinto es mucho más moderno que ellos y no tengo nada más que decir”, finalizó.