"No me esperaba esas declaraciones": técnico de Águilas, sorprendido por las palabras de Pinto

El partido entre Deportivo Cali y Águilas Doradas cerró la quinta fecha de la Liga Betplay 2023, Este terminó con empate a un gol, un resultado que compromete al cuadro azucarero en su lucha por evitar el descenso.

Tras el compromiso, resonaron las palabras que dio Jorge Luis Pinto, el técnico de los vallecaucanos, sobre el juego que mostró su rival: " ¡Qué vergüenza lo del partido de hoy! Marrulleros, parar el partido, echar el balón afuera, meter las camillas, todo eso. Es triste".

Asimismo, aseveró que Lucas González, entrenador de Águilas Doradas, debería irse del fútbol colombiano al fomentar ese tipo de "artimañas". Precisamente, el técnico del cuadro antioqueño se refirió a este tema:

"No me esperaba esas declaraciones, me sorprendieron. Cada quien es libre que opinar lo que considere, pero esto es algo que está bastante lejos de lo que queremos construir", expresó González en entrevista a Win Sports.

A pesar de estas declaraciones, Pinto aseguró en una reciente rueda de prensa que no se arrepiente de sus declaraciones hacia Águilas Doradas y el técnico Lucas González.

El cuadro del Nido ha sido uno de los equipos que tuvo un buen inicio en el campeonato. Sin embargo, gran parte de este éxito lo atribuye al trabajo hecho por Leonel Álvarez en el anterior proceso.

"Si hubiéramos empezado de cero tal como sucedió recientemente a Alejandro Restrepo en el Pereira, sería muy difícil lograr lo que hemos hecho hasta ahora", puntualizó.

