"No me gusto el partido que hicimos": Gamero, sincero tras empate frente a Bucaramanga

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, habló tras la igualdad frente al Atlético Bucaramanga a cero goles. El elenco azul buscó el triunfo, pero no lo logró y ahora espera mejorar las falencias de cara al juego del fin de semana frente a Atlético Nacional.

Con sinceridad, el entrenador aceptó que hay muchas cosas que trabajar. “No me gusto el partido que hicimos, no fuimos claros en muchas cosas; Bucaramanga no dejaba espacios y nosotros tampoco los buscamos. Esto es un partido donde uno dice si no puedes ganar, empate”, aseguró.

Y analizó la puesta en escena del rival: “Enfrentamos a un equipo muy bueno, Bucaramanga jugó un gran partido contra nosotros, es muy aguerrido y buscó el partido”, remarcó.

De cara a lo que viene, Gamero sabe que deberá potenciar más jugadores y la idea de juego.

“Tenemos que seguir trabajando los movimientos en el frente de ataque, hoy no buscamos los espacios y nos costó mucho, trabajaremos para mejorar esto”, puntualizó.

“La idea era sumar los tres puntos, pero un punto en condición de visitante es importante; tendremos que corregir algunas cosas para ganar el próximo partido", finalizó.

Millonarios enfrentará este sábado a Nacional desde las 8:15 p.m. en el estadio El Campín de Bogotá.