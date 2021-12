No me interesa ser figura, sueño con ser campeón con Cali: Jhon Vásquez

Deportivo Cali aseguró un lugar en la final de la Liga BetPlay Dimayor después de derrotar 2-0 a Junior de Barranquilla en la fecha 5 del cuadrangular A y llegar de esta manera a 13 puntos para ser inalcanzable por sus rivales.

Uno de los puntos altos que ha tenido el equipo dirigido por Rafael Dudamel ha sido el rendimiento individual de algunos de sus jugadores, entre los que se destaca el del extremo diestro Jhon Freduar Vásquez Anaya.

El cartagenero de 26 años ha sumado 1268 minutos entre 15 partidos de los cuales ha sido titular en 14. Ha registrado ocho remates a puerta y marcado un gol en el semestre.

Vásquez aseguró, en diálogo con Antena 2 Cali que el plantel no tiene "afán" y tras haber conseguido la clasificación a la final está pensando en ser campeón.

"Estoy tranquilo, todo va paso a paso, sin afán, el primer objetivo lo conseguimos y estamos analizando lo que se viene a futuro", dijo.

Con respecto a los pocos goles anotados, Vásquez prefiere hablar del rendimiento del equipo.

"No sé porqué la gente pide que haga gol, después que el equipo este en la final y se consigan los objetivos grupales, vamos por buen camino. No me interesa ser figura solo y que mis compañeros estén mal. No me trajeron solo para hacer goles, si no a aportar al equipo", afirmó.

En cuanto a la posibilidad de ser contratado por un equipo del exterior, el cartagenero aceptó que es una opción para su carrera, pero está enfocado en Deportivo Cali.

"Todo futbolista tiene sus bajones, venía de un bajón en lo personal, me enfoque en trabajar más fuerte y estar concentrado y mejorar en lo que estaba fallando, así es el fútbol. El entrenador me dio la confianza y sabe qué puedo aportar al grupo y equipo. Da alegría que lo miren a uno, pero en este momento mi presente está en la final. me gustaría en algún momento salir al extranjero, pero estoy pensando en la final, quedar campeón que es lo que he soñado", puntualizó.