“No nos sentimos superados por Millonarios en ningún momento”

Martín Cardetti, técnico de Independiente Santa Fe, aseguró que no se sintió superado por Millonarios durante el clásico en ningún momento, a pesar de la derrota por goleada sufrida este domingo en El Campín.

El entrenador argentino, eso sí, aseguró que quedó preocupado por las vacilaciones que mostró la defensa de Santa Fe, principalmente en los balones de pelota quieta.

"Me voy inquieto con las distracciones que tuvimos en la defensa. Feron segundas pelotas, eso me deja inquieto, porque fueron distracciones, no fueron muchos méritos de Millonarios y pagamos caro”.

Y añadió: "Perdimos por errores puntuales. No nos sentimos superados por el rival en ningún momento”.

A pesar de lo anterior, Cardetti considera que Santa Fe está en la capacidad de salir de la actual crisis de resultados que afronta, más allá del resultado en el clásico bogotano.

"Sigo confiando en mi grupo, pienso en positivo. Sé que podremos salir de esta situación difícil y complicada. Tengo la fe y la confianza que tenía el día que arrancamos; hay que mejorar en algunos aspectos claramente.

Hay que seguir trabajando, insistiendo en el día a día. Hay que evitar las distracciones en la parte defensiva, perdemos muchas marcas", puntualizó el técnico de Santa Fe.