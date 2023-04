“No oigo, ni veo, ni escucho nada, soy como Shakira": La irónica respuesta de 'Bolillo' a Pinto

Hernán Darío Gómez ha mejorado la campaña del Junior de Barranquilla. El entrenador paisa arribó al elenco barranquillero con la idea de levantar el proyecto deportivo del cuadro tiburón, tras el mal paso que arrastraba el onceno caribeño al inicio del torneo.

'Bolillo' se volverá a ver las caras con Jorge Luis Pinto, técnico del Deportivo Cali en el marco de la fecha 16 de la Liga Betplay. La rivalidad entre ambos entrenadores llegó a su punto más complejo durante la Copa Centroamericana 2017, en donde el santandereano era DT de Honduras y Gómez dirigía a Panamá.

En aquella ocasión, Jorge Luis Pinto le dijo a 'Bolillo' que su equipo había comprado el árbitro de un duelo anterior por las Eliminatorias. Situación que llevó al entrenador paisa a reaccionar de manera agresiva y causó la pelea que se hizo globalmente conocida.

Por tal motivo, ambos entrenadores han estado distanciados por mucho tiempo. Sobre este tema, ele entrenador paisa dio su versión al respecto y manifestó lo que pasará cuando vea a Pinto.

“No oigo, ni veo, ni escucho nada, soy como Shakira. Si Pinto me saluda, lo saludo. Yo tengo aprecio y cariño por él. Yo no tengo resentimientos, lo admiró mucho. Igualmente, yo lo voy a saludar, si no me saluda, pues ya", dijo el DT antioqueño en rueda prensa.

Y añadió: "Yo no sé cuáles son las viejas costumbres porque yo nunca peleo con los técnicos. Solamente tuve ese incidente con el profesor Jorge Luis Pinto en Panamá y no fue culpa mía. Después de eso, no hay un técnico o jugador con el que haya peleado, yo no tengo problemas, sino con la prensa.”

Por ahora, habrá que esperar como será la reacción de ambos entrenadores cuando se reencuentren en el terreno de juego. Pinto manifestó que esperaba que ñla actitud de 'Bolillo' fuera diferente y se refirió a sus malas costumbres.