No para la crisis en el Cali: Una nueva renuncia se sumaría en el conjunto azucarero

Deportivo Cali sigue en vuelto en una de las crisis deportivas y administrativas más complicadas de su historia. El rendimiento de los últimos tres torneos del FPC y las deudas económicas generan un ambiente bastante tenso en la sucursal del cielo.

El onceno verdiblanco suma varios problemas en su gestión financiera y los resultados en el campo no ayudan. Según los testimonios de jugadores como Jhon Vásquez, el plantel profesional lleva varias quincenas sin cobrar el sueldo y de esa manera es complicado.

Tras la marcha del arquero uruguayo, Kevin Dawson, parece que una nueva renuncia estaría confirmándose en las próximas horas. Se trata del presidente del club, Luis Fernando Mena, quien tras una reunión de este viernes habría decidido dar un paso al costado.

Según las informaciones desde la capital vallecaucana, el directivo manifestó su molestia luego de que Jorge Luis Pinto presentará el balance de la temporada. En medio de algunas objeciones de otros miembros de la junta directiva. Mena se levantó molesto y manifestó que abandonaba el cargo, saliendo de la reunión.

La situación parece no estar definida y aunque no hay un comunicado oficial por parte del club, parece que la crisis cada vez es más complicada. Los jugadores no han logrado llegar a los acuerdos de pago y el próximo semestre pinta complicado.

Por ahora, Cali espera definir varias situaciones en torno a su futuro en las siguientes semanas. Desde la casa verdiblanca se menciona incluso la posibilidad de un cambio de entrenador.