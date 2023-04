"No puedo revelar lo que le dije": arquero de La Equidad sobre el penal que le tapó a Mantilla

El Cali no le pega a una en desde hace casi año y medio, pues a la pésima temporada que tuvo en 2022 se está sumando la que viene firmando en el primer semestre de 2023; y es por esto que 'coquetea' con el descenso.

Además, en la fecha 12 de la Liga Betplay, el cuadro que es dirigido por Jorge Luis Pinto igualó sin goles frente a La Equidad en un encuentro que arrojó al portero visitante como figura.

Pues Washington Ortega le atajó un penalti al mediocampista Daniel Mantilla al 90+5', permitiendo que el Cali se fuera sin victoria una vez más, ahondando así la crisis.

De tal forma, ante el protagonismo del arquero uruguayo, Ortega fue uno de los invitados a 'Los Dueños del Balón' de Antena 2 Cali, y dio detalles acerca del penalti que atajó y que lo convirtió en figura, recordando que ya es catalogado como 'antipenal', inclusive.

"Me tengo mucha fe en los penales, me siento bien, me siento fuerte", afirmó Ortega, quien procedió a afirmar que "cuando (el árbitro) pita el penal, me voy derecho a Mantilla porque ya dos jugadores (del Cali) habían ido a abrazarlo y le habían dado beso como en la cabeza".

Posteriormente, el golero reveló: "Yo seguía a Mantilla y le hablaba. Lo tuve diez minutos ahí (risas) y lo volví loco. Lo pude llevar adonde en realidad quería", incitándolo a que cobrara al lugar que le indicó Ortega.

En cuanto a las palabras que emitió Ortega contra Mantilla, el portero uruguayo fue enfático en que "hay una que otra cosa que no se puede decir... no puedo revelar lo que le dije porque hace parte de mi estrategia".

Cabe recordar que Washington Ortega ya había atajado un penalti clave con La Equidad, y fue en la última fecha de la fase regular del 2022-2, cuando -en el tiempo añadido- evitó un gol de Atlético Nacional, el cual lo habría clasificado a cuadrangulares.