"No sé cómo se maneja el VAR: Mayer Candelo tras debutar con derrota en Deportivo Cali

Deportivo Cali debutó con derrota en la Liga BetPlay del segundo semestre al caer en condición de visita 0-2 ante Deportes Tolima en partido que se disputó en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué y que sirvió para el estreno de Mayer Candelo como director técnico del conjunto vallecaucano.

En los primeros minutos el compromiso fue disputado y el equipo 'azucarero' intentó sorprender al rival en búsqueda de la victoria, sin embargo, sufrió en el minuto 40 la expulsión del experimentado delantero Teófilo Gutiérrez y desde entonces cambió el desarrollo del encuentro.

Lea también: Tolima aprovechó la expulsión y derrotó al Cali en Ibagué

Tras el partido, Mayer Candelo cuestionó el funcionamiento del árbitro asistente de video (VAR) al considerar que no actuó en una jugada polémica que pudo terminar en penal a favor de Deportivo Cali.

"Es un balance negativo porqué se pierde, vinimos a otra cosa y desafortunadamente la expulsión no nos deja hacer algo más. En esa expulsión y en lo del penal no sé cómo se maneja el VAR. Para unas cosas sí y para otras no", afirmó.

Le puede interesar: [VIDEO] Brutal descenso de Thomas Pidcock en la etapa 12 del Tour de Francia

A través de a trasmisión oficial se pudo evidenciar que el volante Brayan Rovira derribó al delantero Ángelo Rodríguez en una jugada que pudo terminar en penal.

"Para la expulsión sí revisaron y para el penal no fue el árbitro a revisar. Entonces hubiéramos podido hacer un gol con ese penal, pero no fue claro para ellos. Fue un día negativo para nosotros. Pero nos levantaremos y seguiremos trabajando para que nuestro equipo mejore".