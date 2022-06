"No sé cuál es ese desespero": Valenciano cuestiona el presente de Borja

Junior atraviesa la etapa de definición de la Liga Betplay. El conjunto barranquillero se encuentra en la lucha por llegar a la final del campeonato. Los tiburones compiten en el cuadrangular A junto a Millonarios, Nacional y Bucaramanga.

Vea también: Junior recibió una visita "muy especial": Luis Díaz entrenó con sus excompañeros

Luego de tres fechas de las semifinales, el cuadro de Juan Cruz Real parece no haber logrado todos los puntos esperados. Desde la 'arenosa', la pregunta es si la falta de definición ha afectado al equipo rojiblanco.

Uno de los máximos referentes históricos del Junior se refirió al tema. Iván René Valenciano apuntó contra la figura principal del ataque juniorista. El 'bombardero' señaló que el problema pasa por el desespero de Miguel ángel Borja.

“Borja tiene que tener un poco más de tranquilidad. La jugada que le regalan, si él para la pelota el defensor pasa de largo. No está teniendo tranquilidad. No sé cuál es ese desespero en un goleador”, dijo Valenciano en dialogo con 'Saque Largo' de Win Sports.

El ex jugador añadió que el gran problema es la efectividad: “Junior tiene que jugar todos los partidos como campeón. No puede ser que tenga que sufrir. Ha jugado bien, pero no ha definido. Contra Millonarios fue así, ganó sufriendo”.

El ex futbolista y comentarista deportivo cuestionó las decisiones del atacante cordobés. No es la primera vez que Valenciano tira una frase contra el ex Palmeiras. Hace poco había criticado su estilo de juego señalando que "Borja, no te pelea una herencia".

Le puede interesar: Millonarios vs Junior EN VIVO: hora y cómo ver el partido este miércoles por Liga Betplay

¿Cuándo volverá a jugar Junior por los cuadrangulares?

El conjunto barranquillero jugará el próximo miércoles 8 de junio en Bogotá ante Millonarios. Los dirigidos por Juan Cruz Real abrirán la fecha 4 de los cuadrangulares a las 06:15 p.m. en el Estadio el Campín.