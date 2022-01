No se la perdonan a Gamero tras perder ante Nacional: “Culpa de él mismo”

Millonarios perdió en su debut liguero en el estadio El Campín ante Atlético Nacional. El equipo ‘embajador’ luchó gran parte del partido para conseguir la victoria en condición de local, pero su rival aprovechó las dos opciones de gol que tuvo en la fría noche capitalina.

A pesar de que el cuadro que dirige Alberto Gamero tuvo algunos pasajes de buen fútbol, la hinchada explotó en las redes sociales y criticó tanto al cuerpo técnico del samario, como a los directivos de la institución capitalina.

A través de las redes sociales, la parcial ‘albiazul’ no aguantó sus opiniones: “Equipo económico y limitado como le gusta a Serpa y Amber Capital, acabaron con el azul. Nos volvieron un Envigado con historia e hinchada, solo les interesa vender jugadores”; “culpa del mismo Gamero, toda sabemos q le falta nómina… Pero él es sumiso con los directivos y dice q si puede con los jugadores de poca monta q le traen Serpa y Camacho”; “Gracias Serpa y Camacho (par de hijueputas) por este equipito de 3 pesos. Gracias Gamero por ser un vendido que no exige refuerzos”; “Gamero todavía cree que sin jugadores de peso vamos a hacer algo? Nos ganaron en 2 contragolpes en donde dejamos vivos los rebotes. Si solo va a entrenar centros por lo menos entrene los rebotes en defensa y ataque. Se juega bien pero no se juega para ganar. Grave el tema”.

Con este resultado, Millonarios quedó momentáneamente en la novena posición, pues toca esperar que la jornada dominguera finalice para ver el puesto real en el que arrancaría la cuarta fecha, donde jugará ante Envigado en el Polideportivo Sur.