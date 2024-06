No solo es Falcao: los objetivos de Millonarios en el mercado de fichajes

Sin duda alguna, un regalo para la hinchada de Millonarios sería nada más ni nada menos que concretar la llegada de Radamel Falcao García. Los directivos también ven con buenos ojos traer al máximo goleador de la Selección Colombia, que, en varias oportunidades ha demostrado su amor por la institución y sus ganas de cumplir ese sueño.

De hecho, se habla que llegaría por una propuesta responsable con respecto a la economía de la institución. Su contrato sería por seis meses. Pero, además de intentar concretar la llegada del samario, no sería la única incorporación. Se habla de Félix Charrupí, Daniel Mantilla, prácticamente hecho, o Andrés Sarmiento como posibles objetivos.

En el programa En La Jugada de RCN Radio, Guillermo Arango desglosó cómo está el tema de Radamel Falcao García, afirmando que todo está bien entre las partes, “creo que va a decir que sí, Millonarios ha hecho un esfuerzo económico”, mencionó el periodista. Además, sentenció que su respuesta positiva se puede dar antes de lo especulado.

Además del ex Rayo Vallecano, que, si se llega a concretar, significaría un gasto considerable que complicaría otros fichajes, Arango sentenció que, “las otras contrataciones, a excepción de una, no son rimbombantes. Cuando no tenían a Falcao no contrataron a nadie rutilante, ahora mucho menos que hicieron el esfuerzo con Falcao. Si dice que no, las cosas pueden cambiar”.

¿EN QUÉ VAN LOS DEMÁS OBJETIVOS DE MILLONARIOS?

Una de las opciones es un viejo conocido en Colombia. Se trata del argentino, Adrián Arregui, con pasado en el Deportivo Independiente Medellín, “es un negocio que va bien, el jugador quiere llegar a un acuerdo con Alianza Lima para rescindir su contrato y firmar con Millonarios, pero esperan que sea positivo y que Alianza no ponga problemas”, inició Guillermo Arango.

Aparte de Adrián Arregui, Millonarios quiere contar con otro volante de marca para el segundo semestre. No obstante, tienen todo avanzado con Félix Charrupí, extremo diestro de Atlético Nacional, que quedó libre tras culminar su etapa como verdolaga. Félix estuvo en Envigado anteriormente.

Félix Charrupí, extremo de 23 años maneja el mismo representante de Daniel Mantilla, ex Atlético Nacional, propiedad del Deportivo Cali. Los azucareros no pretenden tenerlo y está la opción albiazul. Guillermo Arango reveló, “Mantilla es un anhelo de Alberto Gamero. Lo contempló en Patriotas, cuando se fue a La Equidad, después cuando fue a Nacional lo volvió a querer. Si es el del Cali, Necaxa y Nacional, no viene bien en lo futbolístico”.

Guillermo Arango aseveró que el anhelo son los extremos, y ya estarían averiguando por Andrés Sarmiento, ex América que quiere llegar a Bogotá, pero los escarlatas quieren negociar con Atlético Nacional. El otro extremo es del Bucaramanga finalista, Jhon Emerson Córdoba, que el club no hizo la opción de compra, pero el Medellín lo tiene adelantado. Además, sentenció que Millonarios no tiene prioridades en la zaga central para suplir a Juan Pablo Vargas.