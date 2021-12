"No tiene experiencia, currículum, ni nada": León Darío Muñoz no se la perdonó a Alejandro Restrepo

Atlético Nacional ya se encuentra sin posibilidades de acceder a la final de la Liga BetPlay del segundo semestre del año debido a las dos caídas que acumuló ante Cali y los empates ante Junior y Pereira.

Es por esto que han surgido varios comentarios provenientes de algunos referentes históricos del equipo 'verdolaga', siendo León Darío Muñoz el último en hacerlo, pues en una charla con 'Los Dueños del Balón' de RCN Radio se refirió a la directiva, el entrenador y los jugadores de Nacional, haciendo un llamado a "recomponer".

Así, teniendo en cuenta que uno de los apuntados por el ex delantero fue Restrepo, mencionó de entrada que "Nacional escogió un técnico que no tenía experiencia", dando la razón principal del fracaso liguero.

De igual manera, Muñoz le restó importancia a la consecución de la Copa BetPlay, y comentó que es muy difícil sobresalir en el plano internacional, pues "si no fuimos capaces de ganar un cuadrangular, ¿vamos a ser capaces de ganar una Libertadores?".

Además, con relación al entrenador, dijo que "Alejandro Restrepo no tiene capacidad de colocar el jugador que quiera, no tiene mando", en vista de que según él, el DT no solicitó futbolistas para el club.

Lo anterior fue ratificado cuando comentó "¿cómo hace un técnico para trabajar con los jugadores que le impongan los directivos?, porque llegan y le dicen a este técnico que no tiene experiencia, ni currículum ni nada: venga y dirige a Atlético Nacional".

Entre tanto, el nacido en Medellín apuntó que "Nacional es muy vulnerable en defensa, todos los equipos que se dieron cuenta de eso", reconociendo una falla en los planteamientos del entrenador.

A su vez, Muñoz dejó saber cuáles son las características que según él, debería tener el próximo DT de Nacional, "habría más tranquilidad si se tiene un entrenador con más experiencia, incluso que haya disputado un Mundial, hay que contratar un técnico exitoso".

Por último, el exjugador justificó de alguna manera la labor hecha por Restrepo en Nacional, pues "Alejandro no montó ese equipo, ese equipo lo montaron otras personas, pobrecito".

De esta forma, se escuchó una nueva crítica con relación al proyecto de Atlético Nacional que consiguió una Copa BetPlay, la cual le permitirá hacerse presente en la próxima edición de la Copa Libertadores, además de ser al menos momentáneamente el tercer equipo con más puntos a lo largo del año.