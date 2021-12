Atlético Nacional suma varias fechas en la Liga Betplay. El conjunto paisa inició con un empate ante Junior su camino en los cuadrangulares, más allá de ser el favorito del grupo A.

No hay duda que los resultados recientes han generado inquietud entre la afición ante la curva de rendimiento que pueda tener el equipo.

Vea también: Le llueven críticas: Macnelly Torres comparó a Nacional con el Manchester City

Por ello, el ‘Rifle’ Andrade salió a defenderse por los cuestionamientos que le han hecho al más veces campeón del fútbol colombiano, que este miércoles enfrentará a Deportivo Pereira desde las 6:05 pm en el Hernán Ramírez Villegas.

“Yo no veo mal el momento de Nacional (...) No he visto el primer equipo en el mundo que no pierda. Si perdemos un partido se vuelve una catástrofe. No lo veo así”, reafirmó el mediocampista de Nacional durante la rueda de prensa previa.

Le puede interesar: A encontrar su fútbol: la apuesta de Nacional para derrotar al Pereira de visitante

“Hemos tenido una seguidilla de partidos, donde somos autocríticos. Y en esa autocrítica trabaja la mentalidad, y a veces uno se golpea más de lo que se debe. La verdad nos molestó un poco la vez que la hinchada chifló a un compañero. No creo que con la campaña que hemos hecho, se preste para eso”, agregó el jugador en referencia a lo que pasó en su momento con el arquero Aldair Quintana.

Vale recordar que Atlético Nacional ya aseguró su clasificación a la fase previa de la próxima Copa Libertadores como campeón de la Copa Betplay. Sin embargo, el objetivo es lograr el título de la Liga para avanzar directamente a la fase de grupos del torneo internacional.