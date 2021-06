Novedades de Teo en el Junior: lo último que pasó con su renovación

Junior estaría próximo a definir el futuro de Teófilo Gutierrez para el segundo semestre. Luego de haberse puesto en duda la presencia del delantero, la situación habría dado un viraje para que el atacante se quede en el cuadro ‘tiburón’. Todo indica que las negociaciones están bien encaminadas con los directivos.

De acuerdo a lo que se ha conocido, Teo presentará exámenes médicos en las próximas horas para que, posteriormente, firme su renovación con el ‘rojiblanco’, según Habla Deportes. Por supuesto, todo dependerá del visto bueno que tenga el jugador por parte de los médicos del club para ser anunciada la continuidad en el segundo semestre.

Teófilo Gutiérrez, semanas atrás, se había encargado de poner en puntos suspensivos su futuro en el Junior. En algunos en vivo, a través de su cuenta de Instagram, tocó el tema de la permanencia, con mensajes ambiguos que dejaban en el aire la decisión final por parte del club y de él mismo.

“Si me quedo, A la gente le prometo la décima estrella y clasificar a la final de la Copa Sudamericana… Cuando no jugué con Junior lloraba y mi esposa me secaba las lágrimas. Nadie sabía eso, porque igual tampoco tenía porqué contarlo. Mi abuela siempre me decía que yo podía ser campeón en muchos equipos, pero si no lo hacía con Junior; no valía nada”, había dicho en las últimas horas.

“Me han buscado otros clubes, pero de eso se encarga mi representante. Mi prioridad siempre ha sido Junior, pero soy un profesional y ya quiero jugar. Donde me toque voy a dejar todo para ganar y aportaré mi experiencia para ganar títulos”, agregó.