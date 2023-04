Nuevo Ministro del Interior no le jala a idea de la Dimayor de poner mallas en los estadios

El nuevo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se estrenó en el cargo encabezando este jueves la reunión de la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia del Fútbol, que se adelantó en Bogotá.

Velasco aseguró que el gobierno nacional quiere implementar una nueva hoja de ruta en la cual la pedagogía sea el pilar para erradicar la violencia en el fútbol y en los estadios.

Señaló que en esta nueva ruta se propondrá la integración de las barras bravas en el diálogo, para así tener su voz en esta construcción necesaria para sacar la violencia del fútbol.

“El gobierno tiene una serie de propuestas para lo que llevamos hoy. Básicamente es proponer una hoja de ruta para la construcción de un fútbol en paz”, dijo Velasco.

Agregó que "en esa ruta hoy noté algo que me pareció que estaba fallando y es que no vi a los representantes de las barras, porque si usted habla de comportamiento de ciudadanos en los estadios tiene que hablar con los que van a los escenarios".

Con relación al regreso de las mallas en los estadios, el ministro Velasco dijo que hay que analizar todas las propuestas en la mesa, pero en su opinión no es un buen camino.

“A mí me parece grosero sentarse en una mesa y descalificar las ideas, pero si usted me pregunta a mí yo soy liberal humanista. A mí me parece terrible que uno llegue a un estadio y reciba un tratamiento como si estuvieran un espacio de guerra; lo ideal será que no lo necesitemos”, explicó el ministro.

El nuevo ministro del Interior señaló que también será clave la integración de la tecnología en los estadios para identificar a esos que están haciendo el mal de tiempo de los escenarios.

“Independientemente que sea biometría o no yo creo en la tecnología, no soy tan ingenuo para no creer que parte de tener fútbol en paz es identificar a unas personas que van al fútbol no a ver fútbol, sino a sacar frustraciones con violencia vidente que tecnología como la biometría nos puede servir”, dijo el Velasco.

En las últimas semanas, se ha tenido un aumento en los hechos de violencia dentro de los escenarios de fútbol que preocupa a autoridades y directivos del fútbol colombiano.