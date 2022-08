Nuevo presidente de Nacional respondió si él sacó a Macnelly Torres del equipo

Mauricio Navarro de Bedout, nuevo presidente de Atlético Nacional, tuvo este martes 30 de agosto su primer encuentro con los medios de comunicación, a pesar de que comenzará oficialmente sus funciones el próximos 1 de septiembre.

En medio de una rueda de prensa, al directivo se le consultó por una polémica que habría registrado en el año 2018 con el volante Macnelly Torres. Al directivo se le consultó sobre la salida del mediocampista en dicha temporada.

"Estaba esperando que hicieran la pregunta. Es un tema de hace cuatro años que no creo que venga al caso hablar de eso. Macnelly era un jugador que respeto mucho, fue ídolo de la institución, ídolo mío, recuerdo cantar goles en el clásico. Lo respeto y lo considero una persona, si no cercana, si una persona que respeto, admiro y aprecio. En su momento, tengo mi versión que es diferente a la de él, cuando un jugador ve la posibilidad de salir, uno como institución está en la obligación de decirle 'si usted va a salir, que sea un negocio de beneficio para las partes', así fue como o quisimos manejar. Se malinterpretó y no saqué a Macnelly del club", afirmó.

Seguidamente, Navarro De Bedout explicó que él en ningún momento le pidió dinero a Torres y siempre pensó en beneficio del equipo.

"Él siguió en la institución. ¿Dónde voy a pedirle yo plata a jugador? Yo nunca pido plata y si pido es por el bien de la institución para reinvertirla en otros jugadores. Es un tema del pasado, estoy seguro que si a Macnelly le preguntan él lo va a entender y lo vamos a superar".