Omar Albornoz se despidió de Tolima y se acerca a Junior

El volante de 26 años Omar Antonio Albornoz Contreras le puso fin este jueves 23 de septiembre a un ciclo deportivo al despedirse de Deportes Tolima, club en el que debutó en el 2014 y en con el que jugó por ocho temporadas.

Albornoz disputó 200 partidos y ganó tres títulos, por lo que es considerado uno de los jugadores más destacado del cuadro 'pijao' en el último tiempo.

El mediocampista, mediante un video publicado en las redes sociales de Deportes Tolima, le agradeció a la afición 'vinotinto' por el apoyo, se despidió y también aseguró que en un futuro espera volver a jugar para el conjunto ibaguereño.

"Triste. Con sentimientos encontrados. Soy un tolimense más, le he cogido aprecio a todos. No me despido, no es un adiós, si no que un hasta pronto. Me encantaría en un futuro volver. Me dejó lo más importante, lo más bonito que me dejó el club que es mi hija. Estamos felices de haber compartido con ustedes, darle gracias a la afición por el apoyo", dijo.

El futbolista, en medio de lágrimas, también agradeció el apoyo en los momentos críticos.

"Apoyar en los momentos buenos es fácil, pero en los difíciles también estuvieron. A las directivas, compañeros, es triste, no es fácil. Son cosas que pasan en el fútbol. esta partida nunca la imaginé. Es fútbol, me voy por la puerta grande y agradecido", indicó.