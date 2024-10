Once Caldas consiguió agónico triunfo ante Pasto y clasificó a cuadrangulares

Por la fecha 14 de la Liga Betplay Once Caldas consiguió una victoria de último minuto ante el Deportivo Pasto y aseguró su boleto para las finales del torneo colombiano. Por los locales marcaron Dayro Moreno y Juan David Cuesta, mientras que en el equipo visitante anotó Nicolás Gil.

Once Caldas no quería dar ventajas y en el minuto 2 tuvo su primer acercamiento a la portería de Diego Martínez con una jugada por el costado derecho y que terminó en una cebezazo de n jugador del Once, pero el portero rival atajó sin problemas.

Dayro Moreno tuvo una opción clarísima de abrir el marcador cuando nuevamente aprovecharon una salida por el costado derecho y en medio de unos rebotes en el área el balón le quedó servido para su pierna derecha, a increíblemente el remate terminó desviado.

Lea también: Santa Fe sigue de racha: victoria ante Patriotas y clasificación a cuadrangulares

En los 10 minutos de partido, otra vez el goleador del Once Caldas apareció con un cabezazo en el área tras una jugada colectiva de los locales, pero allí apareció el portero de Pasto y con lo justo desvío la pelota hacia la línea final.

Las acciones siguieron a favor del equipo local, que encontró la primera anotación gracias a una pena máxima, que fue decretada tras una falta en el área, y Dayro Moreno fue el encargado de materializarlo en gol para el blanco blanco.

Deportivo Pasto no tuvo un remate directo al arco y aunque controló la pelota en varios momentos del partido, no pudo ser contundente bajo el arco del equipo rival y ahí la ventaja para los locales.

En la segunda parte, Once Caldas no bajó los brazos y siguió buscando la posibilidad de aumentar el marcador con una serie de llegadas con sus jugadores de la ofensiva que buscaban desde todos los sectores la segunda anotación.

Sobre el minuto 75 del partido llegó la igualdad para el Deportivo Pasto tras un cobro de tiro libre desde el costado derecho y tras un pequeño desvío de uno de sus compañeros, el balón pegó en la rodilla de Nicolás Gil y terminó superando al arquero local para el empate 1-1.

Sin embargo, en el tiempo extra apareció un jugador del Once Caldas, Juan David Cuesta, quien aprovechó un cobro de tiro de esquina desde el costado izquierdo y de cabeza marcó el 2-1 final para entregarle los tres puntos al 'blanco blanco' y la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Le puede interesar: Lorenzo se la jugaría con un as bajo la manga ante Chile: inesperada sorpresa

En la recta final de la fase de todos contra todos, Once Caldas se medirá en la fecha 15 a Tolima en condición de visitante y el Deportivo Pasto jugará en su casa ante Águilas Doradas.