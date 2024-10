Once Caldas da golpe sobre la mesa: ‘polémico’ presidente fue confirmado

Para nadie es un secreto que Once Caldas pasa por un excelente camino en la Liga BetPlay 2024-II. Líder en el torneo y a nada de clasificar a los cuadrangulares semifinales, los albos celebran un panorama que no tenían desde hace años, pese a haber peleado el semestre pasado por meterse a la final y estuvieron cerca de lograrlo.

A lo largo de lo que va del certamen colombiano, Once Caldas solo ha perdido dos partidos. Uno fue contra Patriotas en condición de visitante, y el otro fue en la fecha pasada justamente contra el Deportivo Independiente Medellín, este sorpresivo por el mal momento que viven los antioqueños tras la eliminación de la Copa Sudamericana y el contexto del juego celebrado en el Palogrande.

Pese a este excelente semestre que están viviendo que va de la mano a lo que hicieron en el primero del 2024, hubo una decisión radical por parte de la máxima cabeza del club, Tulio Mario Castrillón. El presidente de la institución dio el golpe, y por temas personales, presentó la renuncia.

Este martes, Tulio Mario Castrillón se despidió de la presidencia del club y de los jugadores en medio de un excelente panorama que vive Once Caldas. Con esto, hubo incertidumbre, pero todo parece indicar que ya consiguieron a un sucesor en la presidencia.

DISCUTIDO PRESIDENTE DE DIMAYOR TOMARÁ LA PRESIDENCIA

En el programa, Las Voces del Fútbol de la emisora La Cariñosa, hablaron sobre la gestión de Tulio Castrillón, con comentarios divididos. Conformismo, un laboratorio, fracaso, fueron las nociones que recogieron sobre el presidente saliente que se demoró en reaccionar a un elenco histórico. Malos resultados deportivos hasta los dos últimos semestres y en cuanto a lo económico también quedó a deber.

Aunque todavía no hay confirmación, todo indica que Once Caldas ya tendría nuevo presidente. Jorge Enrique Vélez, accionista del club y vicepresidente actual. En el programa radial, afirmaron que la información ya estaba confirmada desde el sábado 28 de septiembre previo al partido contra el Medellín, “jueves o viernes, va a estar el doctor Jorge Enrique Vélez en Maizales para que estén atentos. Ha causado mucha molestia en la cúpula de Once Caldas la manera como se ha dado todo esto”.

Jorge Enrique Vélez fue presidente de la DIMAYOR del 31 de julio de 2018 al 24 de julio de 2020. Fueron dos años en donde hubo demasiada polémica dentro del ente que regula el campeonato colombiano. Una de las decisiones más discutidas fue la de privatizar el balompié del país con las señales televisivas. RCN dejó de transmitir y el canal Win Sports tomó el control de las transmisiones por un canal de suscripción.

Los derechos internacionales los tenía RCN y ahí fue cuando llegó el canal de suscripción que todavía rige en el fútbol colombiano. Una decisión que sigue dando de qué hablar y que no fue bien recibida para muchos.