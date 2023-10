“Aquí no manda": DT del Once Caldas perdió la paciencia con las pataletas de Dayro Moreno

Once Caldas sumó un nuevo empate en la Liga Betplay. El conjunto de Manizales igualó ante Medellín y aunque fue un resultado bastante apretado, varias situaciones despertaron la molestia del entrenador del conjunto albo.

Para Pedro Sarmiento el 2-2 ante el onceno poderoso tuvo momentos que no le causaron mucho agrado. Uno de ellos, directamente relacionado con Dayro Moreno, quien se vio bastante desesperado sobre el terreno de juego.

El entrenador señaló que el delantero fue más allá de lo esperado debido a sus constantes reclamos hacia sus compañeros. Para el entrenador es evidente el desespero que hay por parte del goleador con su objetivo personal de lograr el récord histórico como goleador histórico del FPC.

Tras el partido, en plena rueda de prensa, el estratega hizo referencia a la necesidad de llamar al orden al delantero. Para Sarmiento es evidente que Dayro necesita reconocer la línea de mando en el equipo.

“Aquí no manda Dayro, entiendo la posición de él y sé que la gente lo quiere, que todo el mundo lo quiere y lo respeta, pero hay que apretarle las clavijas. Dayro Moreno no es solo el Once Caldas, nosotros estamos en una institución y hacemos parte de eso, pero algún día nos vamos y la institución sigue, somos empleados de un club y tenemos que dar el máximo rendimiento en todos los aspectos, hay que hablar con él”, dijo inicialmente el técnico.

Y añadió sobre el tema: “Yo lo quiero, pero él no puede pasar por encima de nadie, seguramente es una persona impulsiva, pero tiene que estar a la altura de convertirse en un buen compañero”.

Por ahora, Once Caldas debe seguir sumando para la tabla del descenso y con la idea de pelear uno de los cupos a las finales. Los blancos jugarán su siguiente partido de liga visitando a Boyacá Chicó.