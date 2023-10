Once Caldas no pudo con Jaguares y quedó eliminado; así va la tabla del descenso

Once Caldas se midió con Jaguares FC en el duelo de fondo de este viernes en el marco de la fecha 17 de la Liga Betplay del segundo semestre de 2023; el resultado fue 0-0, y así los Albos firmaron una nueva eliminación.

Los locales tenían la opción de seguir vivos en el torneo en caso de sumar de a tres, pero la incapacidad táctica y las pocas individualidades que se generaron, impidieron que se rompiera el cero.

Esta vez no hubo Dayro Moreno que 'salvara los muebles', y luego de los 90 minutos se firmó un 0-0 que deja a Once Caldas en la decimocuarta casilla con 18 puntos. Por su parte, Jaguares sigue penúltimo con once.

Vea también: [Video] Pararse sobre el balón es la nueva moda; el gesto en la victoria de Pasto ante Unión

Eso sí, la tabla del descenso no tuvo muchas modificaciones, pues a esta altura Atlético Huila y Unión Magdalena siguen siendo los equipos que de momento están cayendo al Torneo Betplay 2024.

Jaguares, por su parte, de momento es el primer equipo que se está salvando, mientras que Once Caldas aparece un poco más lejos, aunque no por mérito propio sino porque la campaña de equipos como Envigado ha sido para el olvido.

Claro está que si bien el Caldas está muy cerca de mantener la categoría para 2024, el otro año nuevamente iniciará peleando por no irse a la B.

Le puede interesar: Selección Colombia: jugadores que no podrían jugar contra Brasil en noviembre; peligra Luis Díaz

Liga Betplay 2023: ¿Cómo quedó la tabla del descenso tras el empate entre Once Caldas y Jaguares por la fecha 17?

20. Atlético Huila - 0,97 de promedio

19. Unión Magdalena - 1,05

18. Jaguares FC - 1,12

17. Envigado FC - 1,13

16. Once Caldas - 1,14

15. Alianza Petrolera - 1,21