Once Caldas pasa la página de Liga BetPlay: primer fichaje confirmado

Sin duda alguna, el Once Caldas ha vuelto a dar de qué hablar en la Liga BetPlay, especialmente a lo largo del 2024 en donde, clasificó a los cuadrangulares semifinales de ambos semestres, y en el segundo tramo fue donde más cerca estuvo pensando en la clasificación a la final.

Aunque definía con el Deportes Tolima que finalmente pasó a la final, tenía el camino más sencillo. Once Caldas necesitaba sumar de a tres o hasta el empate en Ibagué para acabar con el sueño tolimense y disputar la Gran Final ante Atlético Nacional.

Vea también: Once Caldas se 'sacude' tras la eliminación: jugador que no seguiría

Hernán ‘Arriero’ Herrera estalló por el arbitraje del partido entre Tolima vs Caldas por un penalti que no pitaron. Hubo polémica en la clasificación tolimense que culminó con el gran año de los caldenses que tuvieron a un Dayro Moreno enchufado a lo largo de todo el 2024.

Sin embargo, no hay tiempo para pensar con cabeza fría ni nada para tomarse un tiempo significativo en Once Caldas. Pues, desde ya, empezaron a visualizar lo que será el siguiente año. Pese al gran año, el objetivo es seguir por esa senda y quedar campeón después de una larga sequía de 14 años sin lograr una estrella.

PRIMER FICHAJE DEL ONCE CALDAS PARA EL 2025

No hay tiempo que perder en el Once Caldas en busca del título liguero. El campeón de la Copa Libertadores de 2004 estuvo a nada de quedarse con el boleto a la final veinte años después, pero Deportes Tolima se quedó con ese cupo. Lejos de hacer una reflexión, no se duermen y ya tienen listo su primera contratación.

Se trata del defensor central, Juan Felipe Castaño de 26 años. El futbolista es hincha de Once Caldas y había soñado con esa oportunidad. Castaño viene de Orsomarso, y disputó 20 partidos con el conjunto vallecaucano. Antes de jugar en dicho club, salió de Boyacá Chicó sumando 17 partidos.

Le puede interesar: Herrera explotó tras la eliminación del Once: "nos quita la posibilidad de ir a una final"

Juan Felipe Castaño se convierte en el primer fichaje de Once Caldas en una zona donde ya está Jorge Cardona y Jáider Riquett como los inicialistas y Stalin Valencia como alternante. Castaño buscará ganarse un lugar en el plantel y en la nómina titular a partir del siguiente año.

El fichaje del zaguero central se da justo después de que se filtrara que Roger Torres sería la primera baja de Once Caldas tras la poca regularidad que tuvo y por el penalti que falló contra América de Cali.