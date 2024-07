Once Caldas respetó la casa y golpeó a Águilas Doradas: dos victorias de dos

Para concluir la jornada sabatina de la segunda fecha de la Liga BetPlay 2024-II, Once Caldas se citó con Águilas Doradas en el Estadio Palogrande de la ciudad de Manizales. Los albos, que vinieron de menos a más consiguieron la única anotación. Sin embargo, el haber marcado el tanto volvió a relajar los ánimos caldenses y los antioqueños metieron susto.

Un ganador en la primera fecha contra un perdedor. Pero, quien no sumó de a tres en el debut fue quien tuvo las mejores opciones con un Jean Pineda como el guía. Sobre los dos minutos, el cartagenero sacó un remate que atajó James Aguirre y el palo de arriba salvó el primero.

Once Caldas despertó a los seis minutos en un centro de Jáider Riquett que Luis Ángel Palacios remató y Mateo García complementó con un remate atajado milagrosamente por José David Contreras. No obstante, la visita volvió a intentarlo con Jean Pineda, quien se animó con disparos de larga distancia y nuevamente, James Aguirre salvó a la esquina.

El guía en el ataque de Águilas Doradas fue Jean Pineda en la primera parte. El cartagenero volvió a avisar contra un Once Caldas sin respuesta y sin llegadas con un centro del ex Medellín y un cabezazo de Anthony Vásquez que envió James Aguirre al córner. No hubo más tiempo en la primera parte, y se fueron al descanso en ceros, pero con emociones.

Ya en el segundo tiempo, el andar del compromiso cambió con Once Caldas protagonista. Michael Barrios cedió para Luis Palacios en el área, que sacó un remate potente salvado por José Contreras. Este aviso fue el aliciente para romper los ceros a los 53 minutos. Juan Pablo Patiño envió un balón medido a la cabeza de Barrios que logró desviar la pelota al fondo.

El partido tuvo polémica en una acción discutida que pudo ser penal por un codazo a la altura del rostro de Anthony Vásquez, pero que no entró el VAR en acción. Ahí se armó la trifulca entre los futbolistas Jesús Rivas entró a los 57 minutos por Tomás Salazar y cambió el andar del juego.

Fue un Águilas más propositivo y con Jesús Rivas tuvieron una inmejorable opción con un remate engañoso. Parecía gol, pero se fue apenas desviado. Poco a poco, el juego se volvió friccionado con varias faltas en ambos clubes y con intentos de Once Caldas para aumentar. Los albos recibirán a Atlético Nacional, mientras que los antioqueños harán lo propio contra Patriotas Boyacá.