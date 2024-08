Once Caldas sueña con volver a un torneo internacional: dueño promete inversión

Pineda recordó las malas temporadas que tuvo Once Caldas en cuanto a lo deportivo, administrativo y financiero, pero al mismo tiempo recalcó la gestión que él ha liderado para recuperar al club.

"Los años tan difíciles que pasaron 2020/2021 fueron muy difíciles, pero ahora esperamos que se sostenga el equipo en los primeros lugares. Once Caldas mejoró con un buen manejo administrativo y financiero. Estamos optimistas con que el Once nos dará muchas satisfacciones", dijo

Por otro lado, Pineda se refirió a su deseo de que Once Caldas vuelva a un torneo internacional y al mismo tiempo aseguró que en caso de registrarse la clasificación se hará una importante inversión para armar el plantel.

Le puede interesar: Arturo Vidal felicitó a hinchas en Barranquilla: "agradecer el cariño, es maravilloso"

"Pensamos que si volvemos a un torneo internacional, al equipo lo veo con opciones para entrar al cuadrangular y pelea una final. Tenemos que ser juiciosos y manejar al Once Caldas como una empresa, si avanzamos a un torneo internacional debemos hacer la inversión para traer jugadores", explicó.

Finalmente, Jaime Pineda afirmó que Tulio Mario Castrillón seguirá cumpliendo la función de presidente del equipo y al mismo tiempo dejo claro que actualmente no hay ninguna oferta para vender al Once Caldas.

"Sí hubo alguien durante la pandemia, un empresario con un fondo inglés que aparecieron, se habló, pero no ocurrió nada. Ha aparecido gente, pero yo filtro, no pierdo el tiempo. Actualmente no hay ningún negocio sobre la mesa. Tulio Mario Castrillón sigue de presidente, es un principal socio. seguirá hasta que él quiera", puntualizó.