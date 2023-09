Once Caldas perdió partido de seis puntos ante Huila: los blancos se complican en el descenso

Once Caldas y Atlético Huila se midieron en el cierre de la novena fecha de la Liga Betplay. Los dueños de casa llegaban al duelo luego de caer en su visita ante Deportivo Pasto y con la necesidad de sumar puntos. Por su parte, los opitas venían de igualar ante Jaguares.

El partido arrancó con el dominio del onceno local. Al minuto 9 Dayro Moreno resolvió un gran pase que vino desde tres cuartos de cancha con un taco atrás. Después de una serie de rebotes, el balón le cayó a Álvaro Montaño que no perdonó para poner el 1-0.

Desde allí los dirigidos por Pedro Sarmiento dieron un paso hacia atrás y esto fue aprovechado por el equipo de Diego Corredor. Huila adelantó sus líneas para volver a meterse en partido y llegó al empate casi de manera inmediata.

Solo cuatro minutos después, Sebastián Hernández recibió una habilitación por la banda derecha. El mediocampista con pasado en el cuadro blanco no falló para hacer honor a la ley del ex. El jugador anotó ante su ex equipo lo que era el 1-1 parcial de la noche para los de Neiva.

Los auriverdes se tomaron confianza a partir de allí y siguieron de largo. Al minuto 21 fue Marcos Vinicius el encargado de hacer una verdadera joya para el 2-1 de la visita. El brasilero resolvió una gran jugada individual y le picó el balón a Eder Chaux en lo que fue el tanto de la victoria opita.

Posteriormente, el encuentro fue un ida y vuelta para ambos equipos. Huila llegó a convertir un tercer gol, pero el VAR lo anuló por fuera de lugar. Los del sur del país consiguieron tres puntos valiosos en la lucha por la permanencia.

Con este resultado, Huila se metió octavo en el grupo de los ocho con 12 puntos en nueve partidos jugados. Once Caldas quedó en la posición número doce con 10 unidades.