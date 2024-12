Orlando Berrío regresaría a la Liga Betplay: "el 2025 para mí ya empezó"

Orlando Berrío fue uno de los jugadores clave de las gestas de Atlético Nacional en 2016, año en el que el equipo consiguió su segunda Copa Libertadores.

Berrío comenzó su carrera profesional en Atlético Nacional en 2009, donde rápidamente se destacó. Su primer gol llegó en abril de 2010, y durante su tiempo en el club, contribuyó significativamente al equipo, marcando varios goles importantes y ayudando a ganar títulos como la Copa Colombia en 2013 y la Copa Libertadores en 2016.

Ahora, el delantero cartagenero regresó a Colombia tras su paso por Tacuary, equipo de la Primera División de Paraguay, en donde tuvo problemas con los pagos de su salario.

"El club no estaba en las mejores condiciones, no habían tomado las mejores decisiones deportivamente. Los directivos me agradecieron por haber estado allá", confesó el mismo jugador en entrevista en Paneta Fútbol de Antena 2.

De esta forma, el de 32 años dio a conocer que se encuentra en la ciudad de Medellín para iniciar trabajos de cara al 2025 pese a no tener equipo definido aún.

"Preparando el 2025, vuelvo a entrenar en el sitio donde me preparo en Medellín. El 2025 para mí ya empezó, no hay nada decidido", reveló el jugador sobre la forma en la que piensa afrontar no tener equipo de cara a un nuevo año.

Además, el referente del equipo Verdolaga no descartó regresar a la Liga Betplay, pues entiende la importancia de seguir en vigencia dentro del mundo fútbol.

"Nunca me cierro a volver al fútbol profesional colombiano. Le debo todo, entonces siempre está la ilusión de volver. No me cierro a seguir jugando fuera y representar al país en el exterior. Estoy disfrutando toda esta parte de mi carrera", sentenció sobre las oportunidades que espera aparezcan con el paso de los días tras su salida del paso por Paraguay.