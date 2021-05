Osorio aprieta: otro candidato para reforzar la delantera del América

América no pudo vencer a Cerro Porteño en la sexta fecha de la Copa Libertadores que le permitía avanzar a los octavos de final del torneo, por lo que se quedó con el consuelo de disputar la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Por tal razón, el cuadro ‘escarlata’ ya comienza a conformar lo que será la nómina que tendrá en el segundo semestre.

El cuadro caleño se le vio falto de poder ofensivo, por lo que los directivos del equipo vallecaucano tienen algunos nombres en lista para suplir la ausencia de goles. Hay varios nombres que han sonado entre los que se destacan el de Juan David Lemos, actual delantero del Once Caldas.

El atacante del cuadro ‘blanco, blanco’, logró disputar 15 partidos y además, convirtió en seis oportunidades. Cabe señalar que Lemos también ha estado en el radar del Independiente Medellín, por lo cual, el equipo que dirige el estratega Eduardo Lara esperará qué decisión toman los directivos.

No obstante, este no es el único nombre que suena en los ‘Diablos Rojos’. Como bien se sabe, los atacantes de Millonarios y La Equidad, Cristian Arango y Diego Herazo, respectivamente, son un deseo del dueño americano, Tulio Gómez; aunque es consciente que el tema de ‘Chicho’ es algo complejo, ya que los derechos deportivos se comparten entre el club ‘embajador’ y Benfica: “Sobre el ‘Chicho’ Arango el 50% es de Benfica, me encanta ese jugador”.

Por otra parte, habrá que esperar que los directivos hagan el anuncio oficial del nuevo técnico ‘escarlata, el cual será, como todo lo indica, Juan Carlos Osorio, quien iniciaría para el segundo semestre de la Liga Betplay en compañía de Pompilio Páez como asistente técnico.