Osorio rompe el silencio: tres ofertas que tiene y tristeza por salida del América

Juan Carlos Osorio rompió el silencio, luego de la salida del América de Cali el jueves pasado. El entrenador mostró su tristeza por no haber cumplido los objetivos con los 'escarlatas', pero también dejó claro que tiene tres ofertas sobre la mesa en este momento.

No hay duda que Osorio se fue por la puerta de atrás en el quince veces campeón del fútbol colombiano. Hubo momentos de buen juego, pero la irregularidad y los problemas defensivos fueron su mayor fragilidad en el banquillo rojo.

Vea también: “Ya está listo”: Tulio confirma que América tiene nuevo técnico

“Estoy muy agradecido por toda la gente ligada al club, a la hinchada y especialmente a los jugadores, donde ha sido un privilegio y honor trabajar con todos ellos y con íconos del club, en el caso concreto de Adrián Ramos y Luis Paz. No tengo de qué quejarme, soy responsable de lo que pasó”, dijo Osorio en Deportes sin Tapujos.

Del mismo modo, Juan Carlos Osorio señaló que tiene tres ofertas que lo tientan. Una es de una selección, mientras que las otras son de dos clubes. La de la selección sería de una federación fuera de Sudamérica.

Le puede interesar: Habrá clásico vallecaucano en Estados Unidos: fecha y hora del partido

"Una selección y dos clubes me han llamado, me voy a sentar con calma a hablarlo con mi familia" además aclaró: "la selección de la que me llamaron es fuera de Sudamérica"

Por lo pronto, América recibirá este domingo a Millonarios con la intención de ganar los tres puntos y comenzar el camino de la remontada. A falta de siete fechas, los escarlatas necesitan cinco victorias para pelear su entrada a los cuadrangulares.