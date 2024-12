Ospina reveló lo que le dijo Nicolás Gallo antes de confirmar el penal de Millonarios

La fecha cuatro de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, en el Grupo A, no solamente trajeron consigo la anticipada eliminación de Independiente Santa Fe luego de haber caído frente a Pasto en el Estadio El Campín, sino que también llegó acompañado de una nueva polémica protagonizada por los árbitros del fútbol colombiano, esta vez en el partido entre Atlético Nacional y Millonarios.

El compromiso entre paisas y bogotanos se llevaría a cabo en el Estadio Atanasio Girardot, con miles de hinchas 'verdolagas' que esperaban con ilusión la victoria de su equipo para volver a meterse en la lucha par clasificar a la gran final de la Liga. El 'verde paisa' se fue arriba en el marcador de manera muy temprana en el partido con gol de Álvaro Angulo y con el pasar de los minutos todo parecía indicar que la victoria sería para Nacional.

Sin embargo, la polémica que envolvió al partido y que le dio el empate a Millonarios, llegó justo en los últimos cinco minutos del encuentro, cuando el juez central, Nicolás Gallo, decretó penal a favor del cuadro 'embajador' y posteriormente gol convertido por Radamel Falcao.

Los jugadores, cuerpo técnico e hinchas se quedaron protestando un evidente fuera de lugar protagonizado por cuatro jugadores de Millonarios que el VAR terminaría decretando como inválido, confirmando de esta manera el cobro para 'Millos'. Aún así, David Ospina no estuvo del todo de acuerdo con esta decisión que les terminaría costando la victoria y, por ende, los tres puntos que les hubiera permitido alcanzar el liderato del Grupo A.

Nunca he hablado de los árbitros, siempre he sido muy respetuoso en mi carrera, por eso digo que cada quien hace su trabajo de buena fe. Cuando estoy hablando con el arbitro él dice que le están confirmando, que están revisando la jugada del VAR y en el último momento dice que ya le confirmaron el penalti. En esas instancias ya no se puede alegar nada más, nosotros acatamos la orden, lastimosamente el penalti fue confirmado. Es la primera vez que vivo tantas cosas, situaciones que ha vivido Atlético Nacional, en donde creo que han sido severos con las decisiones que se han tomado, pero estoy orgulloso de este club.