Otro técnico que se le cae a Nacional tras el no de Hernán Crespo

Atlético Nacional vive momentos de incertidumbre por saber qué pasará con el nuevo técnico verdolaga, tras la salida de Alejandro Restrepo el martes pasado.

El conjunto antioqueño afrontó los últimos días con el interinato de Hernán Darío Herrera, pero la idea de la directiva es nombrar a un entrenador en propiedad lo antes posible.

El pimer nombre que se barajó fue el del argentino Hernán Crespo, pero dicha posibilidad quedó descartada. Al campeón de la Sudamericana 2020 no le habría llamado la atención la hipotética oferta que se le hiciera desde Medellín.

También se habló de Reinaldo Rueda, el actual técnico de la Selección Colombia. Al vallecaucano lo recuerdan con cariño por el título de Libertadores del 2016.

Es una opción que no se puede echar en saco roto, principalmente si se confirma la eliminación de Colombia del próximo mundial a finales de este mes.

Otro nombre que se postuló de manera extraoficial fue el de Juan Carlos Osorio, quien estuvo en el verde hasta noviembre de 2020. Hoy por hoy es el estratega del América de Cali, pero no se encuentra a gusto en el escarlata.

Si bien es un hombre querido por una parte de la afición de Nacional, la cual le recuerda sus tres títulos entre 2013 y 2014, Osorio no cuenta con el respaldo suficiente entre los directivos para asumir funciones en el primer equipo.

Para no darle mayore giro a su candidatura, esta no tendría, por ahora, no pies ni cabeza y el entrenador risaraldense saldría de la baraja de aquellos que aspiran a dirigir al 'Rey de Copas'.