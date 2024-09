Otro técnico saldría de la Liga BetPlay, no es Arturo Reyes: "no sé qué va a pasar"

Deportivo Pasto sumó una importante victoria en la Liga BetPlay al derrotar en la noche del lunes 2 de septiembre a Deportivo Cali en condición de visita con marcador de 2-0.

Con esta victoria, el equipo volcánico ha recuperado terreno en el campeonato al llegar a 10 puntos y ascender hasta el puesto 11, luego de haber estado en la parte baja de la tabla.

Lea también. Cali confirmó primera decisión tras la derrota e incidentes ante Pasto

A pesar de la alegría por el triunfo, al interior de Deportivo Pasto hay gran incertidumbre con respecto al futuro de la institución, teniendo en cuenta las declaraciones dadas por el director técnico Gustavo Florentín en rueda de prensa.

El entrenador paraguayo aseguró que hoy en día él y su cuerpo técnico están "más afuera, que adentro del club".

"Manifestar el malestar que tenemos en el cuerpo técnico, hoy estanos más afuera que adentro del club. Se lo manifesté al gerente antes del partido. Hay cosas que están ocurriendo dentro del club que no estamos de acuerdo para nada, somos una familia entre el cuerpo técnico y los jugadores. No sé qué va a pasar en estos días. Mi cuerpo técnico me manifestó mucha tristeza en estos días. Estábamos en duda de dirigir este partido, demostramos nuestro profesionalismo a pesar del malestar que tenemos. Nos debemos una charla con el presidente", dijo.

Le puede interesar: Hernán Torres sentenció su futuro en el Deportivo Cali: "Ya no puedo hablar más"

A lo manifestado por el Gustavo Florentín se sumó el mediocampista Diego Chávez, máxima figura de Deportivo Pasto, quien aseguró que el plantel de jugadores pasó una semana complicada antes de visitar a Cali.

"Esta semana fue complicada en cuanto a los grupal, tuvimos días difíciles. Dimos la cara, este grupo da la cara mucho, más de lo que se sabe, pero estamos felices, no es fácil ganar al Cali", dijo Chávez.

Luego de superar a Deportivo, Cali, el conjunto volcánico se preparará para recibir a Deportivo Independiente Medellín en la fecha 9 de la Liga BetPlay.