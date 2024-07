Pablo Peirano ‘advirtió’ a sus jugadores tras el debut: “Ya saben cómo soy”

Pese a la victoria y de sacar el partido adelante, los primeros tres puntos de Independiente Santa Fe estuvieron en peligro por un segundo tiempo en el que los dirigidos por Pablo Peirano entraron dormidos al campo de juego. Bien dicen que en el fútbol el 2-0 relaja y es traicionero. Así fue durante todo el complemento con los pastusos atacando de principio a fin.

Independiente Santa Fe volvió a la actividad para medirse con el Deportivo Pasto en el arranque de la Liga BetPlay. Con los cuatro refuerzos disponibles y la titularidad de Harold Santiago Mosquera, la nueva incorporación dejó una buena cara con gol y siendo la figura del partido. El extremo apareció en el marcador para aumentar la diferencia inicial.

Vea también: En Santa Fe hicieron grave denuncia tras debut en la Liga: "no puede quedar así"

Agustín Rodríguez abrió el juego desde los primeros cinco minutos cazando un rebote que quedó suelto en el área. Gol de goleador del uruguayo para estrenarse en la Liga BetPlay 2024-II. Luego, fue el turno para la nueva contratación, Santiago Mosquera aprovechando un pase largo y una definición por entre las piernas de Marco Espíndola.

Sin embargo, el segundo tiempo fue completamente diferente con la propuesta del Pasto y la poca respuesta cardenal. Daniel Moreno cumplió con la inexorable ley del ex, descontando en el marcador. Pablo Repetto se notó preocupado en la rueda de prensa posterior por lo apretado que fue quedarse con la victoria

DECLARACIONES DE PABLO REPETTO CON 'AVISO' PARA LOS FICHAJES

En primer lugar, habló sobre el partido como tal, “el primer tiempo fue bueno, dominamos en ataque con y sin la pelota, tuvimos oportunidades, dos fueron gol, el rival tuvo una por medio de Londoño que pegó en el palo en el primer tiempo. El segundo tiempo fue distinto, no pudimos salir a la parte baja del campo, tres jugadores mano a mano con los centrales y bueno, ahí recibimos el gol y de ahí en más, no tuvimos una opción clara de gol, así que el segundo tiempo no fue bueno en el aspecto colectivo, si las ganas. Ahora, acomodar las piezas, jugadores que recién se están integrando y en el grupo hay aspectos físicos como si fuera un electrocardiograma y cuesta tiempo. Corregir ganado siempre es bueno”.

Le puede interesar: [Galería] Santa Fe hizo respetar su casa y venció a Pasto en el debut por Liga

Dejó una ‘advertencia’ a los nuevos refuerzos, “me gusta como entrenan, me gusta como interactúan con los compañeros, son muchachos muy abiertos para escuchar. Me gustó la actitud, ustedes ya saben cómo soy, me gusta que el jugador se brinde por completo dentro de la cancha y me gustó lo de todos, por supuesto hay cosas para acomodar y mejorar, para crecer y eso nos pasa ahora y nos pasará en el cierre del torneo, pero estoy muy conforme y cuando veo un futbolista lo veo en el perfil humano”.

Con lo anterior, les pide a sus jugadores que dejen todo en la cancha. No le temblará la mano de no contar con jugadores si no brindan todo de ellos en los 90 minutos. Por ahora, para Pablo Peirano los cuatro fichajes cumplieron bien, pese a la poca incidencia que tuvo Edwar López en ataque y Jown Cardona que apenas pudo disputar unos minutos y poco contacto con el balón tuvo.