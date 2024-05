Pablo Peirano reveló el secreto para el buen semestre: “se refresca en cada entreno y partido”

Independiente Santa Fe es un fiel candidato para ganarse el título en este primer semestre, y está a solo 90 minutos de poder clasificar a la final del certamen local. Los cardenales, dirigidos por Pablo Peirano han encontrado el fútbol deseado y el equipo fijo que ha dado éxito partido a partido. El elenco bogotano necesita empatar o vencer al Deportes Tolima en Ibagué, para confirmar su paso a la disputa por el trofeo.

Santa Fe no llega a una final desde el 2020 cuando perdió dicha instancia ante América de Cali por un agregado de 2-3. La motivación está a tope, así como sentenció Pablo Peirano tras la victoria ante La Equidad en condición de local por 2-0. Los goles de Jhojan Torres y Hugo Rodallega sentenciaron aún más a un cuadro asegurador eliminado y ponen a los cardenales a un partido de pelear por el título.

En rueda de prensa, Pablo Peirano afirmó que, “tenemos es mucha motivación, dependemos de nosotros como cuando comenzamos estas finales. Presión no, tenemos ambición y ganas de quedarnos con todo”. Y agregó, “mentalmente estamos preparados y dependemos de nosotros, hay que ir por todo, siempre”.

A la misma hora del juego de Santa Fe, estaban jugando Once Caldas vs Deportes Tolima. La victoria alba o el empate dejaba a los bogotanos en la final anticipadamente. El estratega uruguayo sentenció que se la estaban jugando en los 90 minutos y no con la mente en otros compromisos, “no estaba pendiente del partido del Tolima mientras estaba dirigiendo, solamente cuando salí en el entretiempo ahí sí me contaron cómo iba el resultado y después cuando terminó el compromiso. Estábamos enfocados 100% en nosotros”.

Pablo Peirano sentenció cuál es la clave para este buen momento de Santa Fe, “cada partido es una historia nueva, cada partido nos lo tomamos como una final y eso venimos haciendo desde el torneo anterior, esa mentalidad que nosotros tenemos se refresca en cada entrenamiento y en cada competencia”. Luego, mencionó que el secreto pasa por “humildad y con la ambición de ganar, no miramos para atrás, miramos para adelante”.

Finalmente, Jersson González sufrió un cuadro gripal fuerte que lo sacó del partido ante Once Caldas y en este. Francisco Chaverra se lesionó presentando un esguince horas antes de enfrentar a La Equidad. Peirano fue positivo, “tenemos la esperanza de que lleguen, nos han azotado a más de un jugador, pero no se notó por la personalidad del equipo. Han jugado varios jugadores que no son habituales y lo han hecho bien, pero esperamos que se recuperen ellos”.