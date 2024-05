Santa Fe y Tolima lo definen entre sí: posiciones del Grupo B tras fecha 5

La conversación en el Grupo B ya está solo en las manos del Deportes Tolima y Santa Fe, que esperan verse las caras en la fecha definitiva con la ilusión latente, de ambas escuadras por la clasificación. Sin embargo, solo uno d ellos dos podrá meterse en la disputa por el título y se resolverá todo en la última jornada cuando los tolimenses reciban a los bogotanos.

Desde la fecha 4, La Equidad renunció a todas las chances de poder meterse en la discusión de la clasificación. Una derrota ante Tolima por un resultado holgado los sacó de la competencia, y con la necesidad de sumar unidades en las últimas dos fechas. Pero, la historia tampoco fue igual en la penúltima fecha de la competencia.

Vea también: [Fotos] Santa Fe hizo la tarea venciendo a La Equidad: todo se resuelve en la última fecha

Santa Fe dio el golpe a La Equidad, y necesitaban ganar y que el Tolima no sumara los tres puntos. Este último punto no se dio y los pijaos vencieron a Once Caldas de visita con un solitario tanto de Facundo Boné. Y es que, en medio de una de las fechas definitivas, todo terminó con el liderato de los santafereños, pero, a falta de la sexta jornada, los ibaguereños tendrán que hacer respetar la casa.

Si se da el triunfo del Deportes Tolima, habrá un doble empate con 13 unidades en el liderato, pero, por el punto invisible, los tolimenses tendrán la clasificación a la final por quedar segundos en el torneo regular. Por su parte, Santa Fe depende de sí. Con un empate o una victoria cardenal, serán los bogotanos quienes regresarán a una instancia de definición de título, algo que no sucede desde el 2020 cuando cayeron ante el América por un agregado de 2-3.

Le puede interesar: Tolima sigue con alientos: superó a Once Caldas y sigue vivo en la sexta fecha

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO B TRAS LA FECHA 5 DE LOS CUADRANGULARES FINALES D ELA LIGA BETPLAY 2024-I

1. Independente Santa Fe – 13 puntos | +6 DG

2. Deportes Tolima – 10 puntos | +4 DG

3. Once Caldas – 5 puntos | 0 DG

4. La Equidad – 0 puntos | -10 DG