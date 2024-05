Tolima sigue con alientos: superó a Once Caldas y sigue vivo en la sexta fecha

La Liga BetPlay 2024-I está completamente abierta en los cuadrangulares finales por el trabajo hecho en la penúltima fecha en un durísimo encuentro entre el Once Caldas y Deportes Tolima. Para los manizaleños, la victoria solo les serviría si Santa Fe caía en Bogotá. Sin embargo, las noticias que llegaban de la capital no eran positivas.

Por su parte, el Tolima necesitaba sumar de a tres de visita, sin importar lo que sucediera en Bogotá para seguir con aliento y buscar su clasificación de local en la última fecha. Los tolimenses no se guardaron nada e intentaron atacar con Juan Pablo Nieto y Yhormar Hurtado, pero el dominio no era muy claro. Once Caldas esperaba su momento, cuando en el otro partido, se dio el gol de Jhojan Torres.

Once Caldas reaccionó con un disparo de Mateo García que estalló el travesaño y asustando al cuadro tolimense, pues un gol local acabaría las ilusiones tolimenses por la victoria de Santa Fe. Luego, fue Dayro Moreno quien falló un remate pegándole muy alto a la pelota.

El que no los hace los ve hacer dice el dicho y se cumplió. Kevin Pérez falló el primero del Tolima con un remate pifiado en busca de anotar el primero de la tarde noche en Manizales. Sobre los 36 minutos, Facundo Boné aprovechó un centro definiendo en soledad y anotando por la floja respuesta de James Aguirre.

Con la apertura en el marcador, Once Caldas fue en busca de igualar rápidamente el compromiso. Sin bajar los brazos, inquietaron, pero la zaga defensiva tolimense desactivó las acciones. Billy Arce, que poco protagonismo tuvo mandó un balón al área que Neto Volpi quedó en evidencia por un error en salida y cortó Juan José Mera.

Ya en el complemento, el ‘Arriero’ sacó a Dayro Moreno e ingresó Johar Mejía y Róger Torres por Jhon Araujo también. Tolima manejó los hilos y Once Caldas acudió a infracciones para cortar el protagonismo de Yeison Guzmán. No fue sino hasta los 53 minutos que Juan Pablo Patiño intentó acercarse, peor no hubo conexión clara.

Paulatinamente, el juego empezó a perder chispa sin un dominador claro y sin oportunidades. Kevin Pérez prendió las alarmas por un golpe y molestias. Esto le dio la pelota a Once Caldas que creó peligro con Róger Torres y Johar Mejía, quienes habían ingresado, pero el remate de Mejía se fue desviado por poco. Nuevamente, llegaron los albos con otro disparo de Johar, y la zaga contuvo bien el ataque.

Al final en los últimos minutos, Once Caldas puso en aprietos al Tolima y estuvo cerca de liquidar las opciones de los tolimenses. Mateo García nuevamente volvió a estrellar la pelota en el palo con un disparo de larga distancia. Así como esa, Junior Hernández pudo poner el segundo, pero no fue certero. Así finalizó todo y se definirá en la última jornada entre Tolima y Santa Fe.