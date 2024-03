Poco a poco, la Liga BetPlay 2024-I de Independiente Santa Fe bajo las órdenes de Pablo Peirano ha ido de menos a más. El club cardenal, que no ganaba en condición de visitante desde el 22 de noviembre de 2022, ha encontrado soluciones contra Pasto en el debut, y en una misma semana, superaron a Boyacá Chicó y a Alianza FC en Tunja y Valledupar respectivamente.

Cerrando la jornada dominical, Santa Fe disputo un durísimo encuentro contra Alianza. Hugo Rodallega fue el héroe anotando el único tanto, en un juego que contó con dos expulsados para la visita. Yilmar Velásquez y Francisco Chaverra vieron las tarjetas rojas y dejaron al club con nueve jugadores dentro del campo de juego. Aún así, lograron aguantar y quedarse con la victoria.

Pablo Peirano analizó y dio las claves para asegurar los tres puntos, y seguir en la parte alta de la tabla de clasificaciones. “Me deja tranquilo el resultado. No estoy a favor de quedarme con 10 o con 9. Es mucha ventaja en el fútbol de hoy y no podemos dar esa posibilidad a los rivales en una liga tan pareja. Al mismo tiempo, el plan se fue modificando. Nos apoyamos en el trabajo de un equipo compacto, de trabajar bien las líneas”.

Además, afirmó que, en vista de las expulsiones, en el segundo tiempo tomaron drásticas decisiones, “fue lo que nos tocó hacer parte del PT: contener y contragolpear. Y en el ST, después de la expulsión, prácticamente solo defender el arco propio. Lo hicimos muy bien, hubo buenos comportamientos colectivos. Los que entraron entendieron muy bien lo que estaba sucediendo y nos aportaron”.

Sobre la estrategia que usó, aseveró, “después de la segunda expulsión no nos quedó más remedio que solamente contener porque ya no teníamos ningún jugador en ofensiva. Así que Daniel Torres, no sé cómo hace. Se pone una capa de volante central, se pone una capa de 9, una de puntero derecho. Es increíble cómo juega y lo que contagia, igual que todos”.

De Hugo, que también tuvo su esfuerzo, precisó, “Hugo aguantó hasta el final. Meléndez, jugar por fuera y luego interpretar lo que estaba sucediendo. El equipo físicamente muy bien y sincronizado para resolver las situaciones. Los centrales rechazaron todas las pelotas. Marmolejo también. Reafirmamos lo que veníamos trabajando”.