Partidazos el festivo: programación fecha 18 de la Liga Betplay

Dimayor anunció la programación de la fecha 18 de la Liga Betplay del segundo semestre de 2024, en donde se esperan varios 'partidazos', que a la postre podrían dejar clasificados a los ocho equipos que disputarán los cuadrangulares semifinales.

Y en vista de que se trata de una fecha que define bastante, Dimayor ha organizado la programación durante todo el puente festivo, por lo que la jornada se extenderá desde el sábado 9 hasta el lunes 11 de noviembre; y justamente en este último día se llevarán a cabo los duelos más importantes.

Bucaramanga vs Fortaleza será el primer juego de la jornada, y único programado para el 9 de noviembre; el 10 llama la atención Envigado vs Cali y Jaguares vs Alianza, que por 'juego limpio' se disputarán a la par en vista de que ambos partidos tienen implicación en el descenso; ya el lunes 11 se esperan Nacional vs DIM, Once Caldas vs Junior y América vs Santa Fe.

Fecha 18 de la Liga Betplay: partidos, días y horarios

Sábado 9 de noviembre

Bucaramanga vs Fortaleza - 8:20 p. m.

Domingo 10 de noviembre

Patriotas vs Tolima - 2:00 p. m.

Envigado vs Cali - 4:10 p. m.

Jaguares vs Alianza - 4:10 p. m.

Águilas vs Chicó - 6:20 p. m.

Millonarios vs Pereira - 8:30 p. m.

Lunes 11 de noviembre

La Equidad vs Pasto - 2:00 p. m.

Nacional vs Medellín - 4:10 p. m.

Caldas vs Junior - 6:20 p. m.

América vs Santa Fe - 8:30 p. m.

Posterior a la realización de esta jornada se conocerá la programación de la fecha 19 de la Liga Betplay, que no solo es la última antes de cuadrangulares, sino que definirá las posiciones finales, las cuales son determinantes para el sorteo de esta instancia, en donde se espera al menos a seis de los ocho clubes más tradicionales del fútbol colombiano.